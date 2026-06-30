Таможня сообщила об очередях в Эстонии из желающих попасть в РФ
На пограничном переходе в эстонской Нарве сохраняются большие очереди из желающих въехать в Россию. Ожидание может занимать десять часов и даже более суток, сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.
«По словам очевидцев, очереди из желающих попасть в Россию в отдельные часы достигают порядка 350 человек», – сообщили в ведомстве.
По данным СЗТУ, около 300 человек 30 июня были вынуждены искать ночлег, поскольку не успели пройти контроль до закрытия пункта пропуска.
В ведомстве отметили, что скопление людей на эстонской стороне связано с работой местных пограничных и таможенных служб. С 15 июня пункт пропуска в Нарве работает по сокращенному графику – с 07:00 до 19:00 мск вместо прежнего режима до 23:00 мск. При этом перед российским пунктом пропуска «Ивангород» очередей сейчас нет.
Из-за сложившейся ситуации снизился и пассажиропоток через границу. По данным СЗТУ, с 22 по 29 июня через пункт Ивангород в Россию въехали около 4700 человек, а в Эстонию – примерно 6500. За аналогичный период 2025 г. эти показатели превышали 7000 и 8500 человек соответственно.
30 июня агентство Reuters также сообщило, что Германия и Нидерланды создали в Эстонии военный центр, предназначенный для «сдерживания России». По данным агентства, об этом заявил командующий сухопутными силами НАТО Кристофер Донахью.