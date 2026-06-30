Таможня сообщила об очередях в Эстонии из желающих попасть в РФ

В ведомстве отметили, что скопление людей на эстонской стороне связано с работой местных пограничных и таможенных служб. С 15 июня пункт пропуска в Нарве работает по сокращенному графику – с 07:00 до 19:00 мск вместо прежнего режима до 23:00 мск. При этом перед российским пунктом пропуска «Ивангород» очередей сейчас нет.