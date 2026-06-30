ФРГ и Нидерланды создали в Эстонии военный центр для «сдерживания России»

18 июня министр войны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон проведет шестимесячный пересмотр размещения своих сил в Европе. Хегсет добавил, что некоторые союзники «провалят» эту проверку, в то время как другие пройдут ее без труда. Он назвал пересмотр частью укрепления «НАТО 3.0» и улучшения структуры вооруженных сил США.