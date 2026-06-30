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ФРГ и Нидерланды создали в Эстонии военный центр для «сдерживания России»

Церемонию открытия посетили министры обороны нескольких стран ЕС
Ведомости

В Эстонии открыли военный командный центр для сдерживания России, передает Reuters. Он был создан совместно с Германией и Нидерландами.

«Именно так и работает сдерживание: с помощью ботинок в грязи, а не слов с трибуны», – заявил командующий сухопутными силами НАТО американский генерал Кристофер Донахью.

На церемонии открытия присутствовал министр обороны Германии Борис Писториус, а также главы минобороны Нидерландов, Эстонии и Литвы. Писториус заявил, что изменение позиции НАТО является доказательством «решимости альянса защищать каждый дюйм территории союзников».

18 июня министр войны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон проведет шестимесячный пересмотр размещения своих сил в Европе. Хегсет добавил, что некоторые союзники «провалят» эту проверку, в то время как другие пройдут ее без труда. Он назвал пересмотр частью укрепления «НАТО 3.0» и улучшения структуры вооруженных сил США.

В мае официальный представитель Пентагона подтвердил, что США намерены вывести из Германии 5000 американских военнослужащих. Польский премьер-министр Дональд Туск назвал вывод этих войск катастрофической тенденцией для НАТО.

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