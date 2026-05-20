Европейские страны начали обсуждать создание альтернативы НАТО
Государства – члены НАТО на фоне политики Вашингтона рассматривают возможность создания альтернативной оборонной структуры, сообщает журнал The Economist со ссылкой на собственные источники в странах альянса. По данным издания, отдельные европейские вооруженные силы уже разрабатывают секретные планы ведения боевых действий без участия США и без значительной части инфраструктуры НАТО.
Одним из триггеров для обсуждения «плана Б» стал кризис вокруг Гренландии, пишет журнал со ссылкой на чиновника минобороны Швеции. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о притязаниях на остров, который, по его мнению, должен стать частью США. Генсек НАТО Марк Рютте, по данным издания, запретил чиновникам распространять информацию об изучении оборонных альтернатив из опасений обострить отношения с Вашингтоном.
Ядром новой структуры в Северной Европе могли бы стать страны региона, страны Балтии и Польша, отмечается в статье. В качестве одной из альтернатив рассматривается возглавляемая Великобританией коалиция из десяти стран – Объединенные экспедиционные силы (JEF) с постоянным штабом недалеко от Лондона. Этот формат позволяет обойти одно из слабых мест НАТО – пятую статью Вашингтонского договора, действие которой может заблокировать любой член альянса.
2 мая официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил «РИА Новости», что США намерены вывести из Германии 5000 американских военнослужащих. Трамп ранее допустил вывод войск также из Италии и Испании. Defense News со ссылкой на неназванного чиновника армии сообщало, что США отменили отправку в Польшу более 4000 военных и техники.
Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал катастрофической тенденцией для НАТО решение США вывести из Германии 5000 американских военнослужащих.