Европейские страны начали обсуждать создание альтернативы НАТО

Одним из триггеров для обсуждения «плана Б» стал кризис вокруг Гренландии, пишет журнал со ссылкой на чиновника минобороны Швеции. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о притязаниях на остров, который, по его мнению, должен стать частью США. Генсек НАТО Марк Рютте, по данным издания, запретил чиновникам распространять информацию об изучении оборонных альтернатив из опасений обострить отношения с Вашингтоном.