FT узнала о планах НАТО призвать ВПК Европы нарастить производство

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте намерен призвать европейские оборонные компании увеличить инвестиции и нарастить производство вооружений. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным газеты, на следующей неделе Рютте проведет в Брюсселе встречу с руководителями крупнейших европейских оборонных концернов. Целью переговоров является его стремление ускорить расширение оборонной промышленности Европы перед саммитом НАТО в Анкаре в июле.

Как отмечает FT, проведение одной встречи с участием большого числа оборонных компаний одновременно «является необычным шагом и подчеркивает срочность», с которой альянс стремится продемонстрировать рост военного производства. Ожидается, что во встрече примут участие представители Rheinmetall, Safran, Airbus, Saab, MBDA и Leonardo.

По информации издания, Рютте рассчитывает, что европейские компании начнут быстро инвестировать в расширение производства, не дожидаясь крупных новых госзаказов.

FT также напомнил, что на прошлогоднем саммите НАТО страны альянса согласились с требованием президента США Дональда Трампа увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. «Речь идет о том, чтобы увеличение оборонных расходов выглядело более реальным», – заявил один из собеседников газеты.

Представитель НАТО сообщил FT, что генсек альянса регулярно встречается с представителями промышленности и финансовых институтов, чтобы стимулировать рост производства, инноваций и инвестиций в оборонной сфере.

В апреле FT писал, что НАТО и Евросоюз усиливают конкуренцию за контроль над растущими оборонными расходами и промышленной политикой в Европе. «Речь идет о том, кто будет управлять наращиванием производства и какое влияние это окажет на вооружение, которое будет применяться в Европе в будущем», – заявил один из собеседников.

