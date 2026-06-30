Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
GAZP101,18-0,78%CNY Бирж.11,619+2,19%IMOEX2 348,15-0,07%RTSI945,09-0,73%RGBI113,43-0,33%RGBITR754,82-0,29%
Главная / Политика /

Россия с 1 июля закрыла ряд погранпереходов с Финляндией, Латвией и Эстонией

Ведомости

Правительство России с 1 июля временно закрыло ряд железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу с Финляндией, Латвией и Эстонией. Об этом говорится в распоряжении кабмина, передает ТАСС.

Согласно документу, временно приостанавливается движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через определенные железнодорожные пункты пропуска. В перечень вошли, в частности, пункты Санкт-Петербург – Финляндский и Выборг. Кроме того, ограничения затронули карельские пограничные переходы Вяртсиля и Люття, ленинградский Светогорск на границе с Финляндией, Печоры-Псковские на российско-эстонской границе, а также Пыталово в Псковской области на границе с Латвией.

Министерству иностранных дел России поручено официально уведомить Латвию, Эстонию и Финляндию о вступившем в силу решении. В распоряжении правительства указано, что ограничения начнут действовать с 1 июля.

Правительство РФ вправе изменять режим работы пунктов пропуска через государственную границу в соответствии с действующим законодательством. Решения о введении временных ограничений оформляются распоряжениями кабмина и доводятся до сведения сопредельных государств по дипломатическим каналам.

29 июня политический обозреватель Хоакин Флорес в тексте для издания Strategic Culture заявил, что западные страны, вероятно, продолжат создавать скрытые угрозы безопасности России и Белоруссии, в том числе в районе Калининградской области. По его словам, острые угрозы будут создаваться, чтобы спровоцировать обязательный оборонительный ответ. По оценке автора, несмотря на жесткую риторику европейских стран, Евросоюз не готов к прямому военному столкновению с Россией.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь