Россия с 1 июля закрыла ряд погранпереходов с Финляндией, Латвией и Эстонией

Согласно документу, временно приостанавливается движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через определенные железнодорожные пункты пропуска. В перечень вошли, в частности, пункты Санкт-Петербург – Финляндский и Выборг. Кроме того, ограничения затронули карельские пограничные переходы Вяртсиля и Люття, ленинградский Светогорск на границе с Финляндией, Печоры-Псковские на российско-эстонской границе, а также Пыталово в Псковской области на границе с Латвией.