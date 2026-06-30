Россия с 1 июля закрыла ряд погранпереходов с Финляндией, Латвией и Эстонией
Правительство России с 1 июля временно закрыло ряд железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу с Финляндией, Латвией и Эстонией. Об этом говорится в распоряжении кабмина, передает ТАСС.
Согласно документу, временно приостанавливается движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через определенные железнодорожные пункты пропуска. В перечень вошли, в частности, пункты Санкт-Петербург – Финляндский и Выборг. Кроме того, ограничения затронули карельские пограничные переходы Вяртсиля и Люття, ленинградский Светогорск на границе с Финляндией, Печоры-Псковские на российско-эстонской границе, а также Пыталово в Псковской области на границе с Латвией.
Министерству иностранных дел России поручено официально уведомить Латвию, Эстонию и Финляндию о вступившем в силу решении. В распоряжении правительства указано, что ограничения начнут действовать с 1 июля.
Правительство РФ вправе изменять режим работы пунктов пропуска через государственную границу в соответствии с действующим законодательством. Решения о введении временных ограничений оформляются распоряжениями кабмина и доводятся до сведения сопредельных государств по дипломатическим каналам.
29 июня политический обозреватель Хоакин Флорес в тексте для издания Strategic Culture заявил, что западные страны, вероятно, продолжат создавать скрытые угрозы безопасности России и Белоруссии, в том числе в районе Калининградской области. По его словам, острые угрозы будут создаваться, чтобы спровоцировать обязательный оборонительный ответ. По оценке автора, несмотря на жесткую риторику европейских стран, Евросоюз не готов к прямому военному столкновению с Россией.