NY Post: Иран пока не получил доступ к замороженным в Катаре активам на $6 млрд

По словам источника издания, Вашингтон не снимал ограничения с иранских средств, так как Иран не выполнил условия меморандума о взаимопонимании. Как отмечает NY Post, Тегеран рассчитывал получить всю сумму единовременно. Однако американская сторона выступает за то, чтобы средства выделялись поэтапно и направлялись напрямую поставщикам гуманитарных товаров для Ирана по мере достижения прогресса на переговорах по ключевым вопросам.