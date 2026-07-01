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Главная / Политика /

РФ назвали второй самой быстро богатеющей страной в мире

Ведомости

Россия вошла в число лидеров по темпам роста благосостояния. С 2020 по 2025 г. прирост богатства на душу населения с учетом инфляции составил 37%, что позволило стране занять второе место в мире. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные отчета UBS «О мировом богатстве».

Быстрее росла только Южная Корея (+55%), замыкает тройку Хорватия (+29%). В то же время некоторые европейские страны показали снижение уровня благосостояния. Антилидерами стали Великобритания (–23,2%), Нидерланды (–14,4%) и Франция (–4,5%). Единственной страной, где ситуация осталась практически без изменений, оказалась Италия.

5 июня президент РФ Владимир Путин заявлял, что по паритету покупательной способности (ППС) российская экономика занимает четвертое место в мире, опережая все европейские страны и Японию. 4 июня он говорил, что Россия сознательно пошла на охлаждение экономики, чтобы не было гиперинфляции. Российская экономика на правильном пути и чувствует себя уверенно, отмечал президент. Кроме того, она досрочно перевыполнила задачу по снижению уровня бедности – до 6,7%.

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