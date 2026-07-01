РФ назвали второй самой быстро богатеющей страной в мире

5 июня президент РФ Владимир Путин заявлял, что по паритету покупательной способности (ППС) российская экономика занимает четвертое место в мире, опережая все европейские страны и Японию. 4 июня он говорил, что Россия сознательно пошла на охлаждение экономики, чтобы не было гиперинфляции. Российская экономика на правильном пути и чувствует себя уверенно, отмечал президент. Кроме того, она досрочно перевыполнила задачу по снижению уровня бедности – до 6,7%.