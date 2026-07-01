Косачев: к угрозам Зеленского стоит относиться серьезно

«Относиться нужно, разумеется, серьезно, потому что Зеленский – человек, к сожалению, неадекватный, человек непредсказуемый, человек, одержимый жаждой власти. [Он хочет] остаться во власти и доказать, что он побеждает», – считает сенатор.