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Косачев: к угрозам Зеленского стоит относиться серьезно

Ведомости

К угрозам президента Украины Владимира Зеленского в адрес Белоруссии следует относиться серьезно, учитывая его «неадекватность». Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, передает ТАСС.

«Относиться нужно, разумеется, серьезно, потому что Зеленский – человек, к сожалению, неадекватный, человек непредсказуемый, человек, одержимый жаждой власти. [Он хочет] остаться во власти и доказать, что он побеждает», – считает сенатор.

Косачев предположил, что Зеленский воспринимает Белоруссию как легкую цель для атаки из-за близости к Украине и небольших географических размеров.

Зеленский требовал от Минска не развивать «пограничную инфраструктуру агрессии». Украинская разведка, как утверждалось, зафиксировала вдоль границы с Украиной строительство дорог и баз для хранения боеприпасов и топлива. До этого Зеленский угрожал Белоруссии ударами из-за ретрансляторов, предположительно использующихся для координации ударов РФ по Украине.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что встречался с представителями Зеленского и предложил им договориться. После этого белорусский лидер встретился с российским коллегой Владимиром Путиным, а также посетил Китай для переговоров с главой КНР Си Цзиньпином.

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