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Токаев: с 1 июля Казахстан начал перестройку политической системы

Ведомости

Казахстан с 1 июля переходит в новую эру и начинает перестройку политической системы. Это следует из обращения президента страны Касым-Жомарта Токаева к соотечественникам.

«Сегодня начинается новая эра в истории суверенного Казахстана. Мы выходим на магистральный путь поступательного прогресса, политических и экономических реформ, масштабной модернизации», – говорится в сообщении.

Казахстан начнет трансформацию ключевых институтов государства и гражданского общества, добавил Токаев.

Усиление президента, курултай и история: что в новой Конституции Казахстана

Политика / Международные новости

Объявление Токаева приурочено к вступлению в силу обновленной конституции страны. Теперь вместо двухпалатного парламента в Казахстане будет создан однопалатный с новым названием «курултай», в который войдут 145 депутатов (сейчас в двух палатах 148). Формироваться новый парламент будет по пропорциональной избирательной системе (сейчас по смешанной), срок полномочий будет составлять пять лет.

Реформы также возвращают институт вице-президента, упраздненный Нурсултаном Назарбаевым в 1990-е.

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