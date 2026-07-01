Банки в Белоруссии будут собирать данные о геолокации клиентов с 1 июля

17 июня в России Совфед одобрил закон, согласно которому в России вводится второй пакет мер для защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. «Антифрод 2.0» объединил 30 инициатив. Согласно закону, количество банковских карт теперь будет ограничено до 20 при их оформлении на одно физическое лицо. Сами банки после вступления закона в силу будут обязаны защищать свои приложения и сайты и предлагать россиянам установить дополнительную защиту на устройствах. Кроме того, будет введен механизм шестичасовой задержки подозрительных переводов. Закон также регулирует деятельность операторов связи и, например, позволяет гражданам пользоваться функцией устанавливать самозапрет на входящие международные звонки.