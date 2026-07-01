Банки в Белоруссии будут собирать данные о геолокации клиентов с 1 июля
Белорусские банки начнут с 1 июля собирать данные о геолокации граждан, чтобы защитить их от мошенников, пишет «БелТА» со ссылкой на информацию Национального банка республики.
По данным агентства, наличие антифрод-систем у банков станет обязательным с 1 июля, согласно стандарту финансовых услуг и технологий «Банковская деятельность. Обеспечение информационной безопасности. Цифровой отпечаток устройства». Для надежной идентификации клиентов организации отслеживают их так называемый цифровой отпечаток. В него входят, помимо геолокации, модель устройства, версия ПО, настройки браузера и др.
При сохранении изначального цифрового отпечатка в банках мошенники не смогут осуществить несанкционированную платежную операцию, похитив пароль, или войти в систему, подменив геолокацию, отметило издание. При этом банки обязаны не только проинформировать пользователя о сборе данных геолокации, но и получить согласие на эту процедуру.
17 июня в России Совфед одобрил закон, согласно которому в России вводится второй пакет мер для защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. «Антифрод 2.0» объединил 30 инициатив. Согласно закону, количество банковских карт теперь будет ограничено до 20 при их оформлении на одно физическое лицо. Сами банки после вступления закона в силу будут обязаны защищать свои приложения и сайты и предлагать россиянам установить дополнительную защиту на устройствах. Кроме того, будет введен механизм шестичасовой задержки подозрительных переводов. Закон также регулирует деятельность операторов связи и, например, позволяет гражданам пользоваться функцией устанавливать самозапрет на входящие международные звонки.