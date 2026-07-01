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МИД Германии рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Россию

Ведомости

Министерство иностранных дел Германии обновило рекомендации для граждан, призвав их воздержаться от поездок в Россию, а находящихся в стране немцев – соблюдать повышенную осторожность. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В немецком МИДе отметили, что Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область и другие российские регионы все чаще подвергаются атакам беспилотников. «Это также влияет на воздушное движение, все чаще можно ожидать отмены и задержек рейсов», – говорится в тексте документа.

Кроме того, министерство обратило внимание на сообщения о дефиците топлива в отдельных регионах России, а также предупредило о возможных ограничениях в работе интернета, VPN-сервисов и ряда социальных сетей. Ведомство также сообщило, что SIM-карты, ввезенные в Россию из-за рубежа, как правило, блокируются на первые 24 часа после въезда для использования мобильного интернета и отправки сообщений.

В 2025 году более 1000 иностранцев получили «визу традиционных ценностей»

Политика / Международные отношения

Отдельно МИД Германии указал, что банковские карты международных платежных систем, включая Visa и Mastercard, выпущенные в Германии, не работают на территории России. По этой причине невозможно снять наличные в банкоматах, воспользоваться привычными платежными приложениями или осуществить денежные переводы в РФ.

Гражданам Германии, которые находятся в России, министерство настоятельно рекомендовало покинуть страну. При этом в ведомстве подчеркнули, что наиболее высокий уровень риска сохраняется в регионах, граничащих с Украиной, включая Белгородскую, Курскую, Брянскую, Воронежскую и Ростовскую области, а также Краснодарский край.

17 июня директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов сообщал, что с начала 2025 г. более 1000 иностранцев получили российскую «визу традиционных ценностей». По его словам, больше всего таких виз было выдано гражданам Германии – 168. Далее следуют Франция (140), США (105), Италия (100) и Эстония (63).

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