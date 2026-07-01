МИД Германии рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Россию

Кроме того, министерство обратило внимание на сообщения о дефиците топлива в отдельных регионах России, а также предупредило о возможных ограничениях в работе интернета, VPN-сервисов и ряда социальных сетей. Ведомство также сообщило, что SIM-карты, ввезенные в Россию из-за рубежа, как правило, блокируются на первые 24 часа после въезда для использования мобильного интернета и отправки сообщений.