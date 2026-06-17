В 2025 году более 1000 иностранцев получили «визу традиционных ценностей»

В мае председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что интерес граждан европейских стран, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности, к переезду в Россию продолжает расти. Он отмечал, что если на конец октября 2025 г. было подано 2275 заявлений о выдаче разрешений на временное проживание, то сейчас эта цифра составляет порядка 3400, то есть за полгода она увеличилась в полтора раза.