В 2025 году более 1000 иностранцев получили «визу традиционных ценностей»
Среди иностранных граждан в 2025 г. 1112 человек получили визы в РФ в качестве лиц, разделяющих традиционные ценности. Об этом сообщил «РИА Новости» директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
По его словам, большую часть виз получили граждане Германии (168 человек). Вторую строчку заняли французы (140), еще 105 виз получили граждане США. На следующей позиции оказались итальянцы со 100 выданными визами за год и эстонцы с 63.
Климов также назвал граждан Латвии (60), Канады (54), Литвы (46) и Австралии (43) среди людей, получивших визу в Россию по указанной программе.
В мае председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что интерес граждан европейских стран, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности, к переезду в Россию продолжает расти. Он отмечал, что если на конец октября 2025 г. было подано 2275 заявлений о выдаче разрешений на временное проживание, то сейчас эта цифра составляет порядка 3400, то есть за полгода она увеличилась в полтора раза.
Как отмечалось в статистике МВД РФ еще в 2025 г., около 78% иностранцев с традиционными духовно-нравственными ценностями переезжают в Россию из Европы. Данные за период с сентября 2024 по июнь 2025 г. учитывают подавших заявление на разрешение на временное проживание по указу президента России Владимира Путина о гуманитарной поддержке лиц, разделяющих ценности РФ.