Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,466-1,32%CHMK3 370+6,98%BSPBP35,7-0,97%IMOEX2 365,22+0,73%RTSI951,96+0,73%RGBI113,4-0,46%RGBITR754,9-0,41%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

На подлете к Москве сбили еще три БПЛА

Ведомости

Средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

Таким образом, количество сбитых дронов с утра 1 июля возросло до шести.

Ночью 1 июля силы ПВО сбили 179 украинских беспилотников над регионами России. Воздушные цели уничтожены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской, Ульяновской областями, Краснодарским и Ставропольским краем, Московским регионом, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

30 июня власти Брянской области сообщили, что за сутки над приграничным регионом уничтожили 123 беспилотника.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её