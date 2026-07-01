На подлете к Москве сбили еще три БПЛА
Средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.
Таким образом, количество сбитых дронов с утра 1 июля возросло до шести.
Ночью 1 июля силы ПВО сбили 179 украинских беспилотников над регионами России. Воздушные цели уничтожены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской, Ульяновской областями, Краснодарским и Ставропольским краем, Московским регионом, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.
30 июня власти Брянской области сообщили, что за сутки над приграничным регионом уничтожили 123 беспилотника.