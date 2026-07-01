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Главная / Политика /

ОДКБ предложила выработать единую защиту от киберугроз

Ведомости

Кибербезопасность должна стать одним из ключевых элементов системы нацобороны, а странам необходимо выстраивать механизмы реагирования на цифровые угрозы и единые подходы к защите критической инфраструктуры. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков в ходе Южного форума информационной безопасности, передает ТАСС.

Генсекретарь ОДКБ отметил, что технологический суверенитет не означает изоляцию, а предполагает способность государств самостоятельно разрабатывать и защищать собственные технологические решения, не зависящие от внешних санкций и поставок. Отдельное внимание он уделил необходимости обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры.

Масадыков подчеркнул, что речь идет о защите систем в энергетике, связи, финансовой сфере и на транспорте.

Что такое ОДКБ и зачем она существует

Политика / Международные отношения

30 июня в Санкт-Петербурге в рамках председательства России в ОДКБ состоялось 17-е заседание координационного совета по чрезвычайным ситуациям государств – членов ОДКБ. Участниками заседания стали представители уполномоченных органов государств – членов ОДКБ в сфере предупреждения и ликвидации последствий ЧС.

24 июня представитель объединенного штаба ОДКБ Анатолий Яковлев сообщил, что совместные учения организации, в ходе которых особое внимание будет уделено применению новейших видов вооружений, пройдут осенью на территории России, Белоруссии и Казахстана. По его словам, мероприятия запланированы на сентябрь – октябрь текущего года. Яковлев отметил, что основное внимание в ходе учений будет уделено совершенствованию подготовки и применению войск с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

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