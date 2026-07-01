ОДКБ предложила выработать единую защиту от киберугроз

24 июня представитель объединенного штаба ОДКБ Анатолий Яковлев сообщил, что совместные учения организации, в ходе которых особое внимание будет уделено применению новейших видов вооружений, пройдут осенью на территории России, Белоруссии и Казахстана. По его словам, мероприятия запланированы на сентябрь – октябрь текущего года. Яковлев отметил, что основное внимание в ходе учений будет уделено совершенствованию подготовки и применению войск с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.