ОДКБ предложила выработать единую защиту от киберугроз
Кибербезопасность должна стать одним из ключевых элементов системы нацобороны, а странам необходимо выстраивать механизмы реагирования на цифровые угрозы и единые подходы к защите критической инфраструктуры. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков в ходе Южного форума информационной безопасности, передает ТАСС.
Генсекретарь ОДКБ отметил, что технологический суверенитет не означает изоляцию, а предполагает способность государств самостоятельно разрабатывать и защищать собственные технологические решения, не зависящие от внешних санкций и поставок. Отдельное внимание он уделил необходимости обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры.
Масадыков подчеркнул, что речь идет о защите систем в энергетике, связи, финансовой сфере и на транспорте.
30 июня в Санкт-Петербурге в рамках председательства России в ОДКБ состоялось 17-е заседание координационного совета по чрезвычайным ситуациям государств – членов ОДКБ. Участниками заседания стали представители уполномоченных органов государств – членов ОДКБ в сфере предупреждения и ликвидации последствий ЧС.
24 июня представитель объединенного штаба ОДКБ Анатолий Яковлев сообщил, что совместные учения организации, в ходе которых особое внимание будет уделено применению новейших видов вооружений, пройдут осенью на территории России, Белоруссии и Казахстана. По его словам, мероприятия запланированы на сентябрь – октябрь текущего года. Яковлев отметил, что основное внимание в ходе учений будет уделено совершенствованию подготовки и применению войск с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.