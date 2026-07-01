Лавров проведет встречу с кандидатом на пост генсека ООН из Гайаны

8 июня министр также встретился с бывшим президентом Чили Мишель Бачелет, которая участвует в кампании по выборам нового генерального секретаря ООН. На ней он заявил о необходимости того, чтобы генеральный секретарь ООН был нейтральным, независимым и преданным Уставу Организации во всей его полноте.