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Главная / Политика /

Лавров проведет встречу с кандидатом на пост генсека ООН из Гайаны

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 июля встретится в Москве с кандидатом на пост генерального секретаря ООН из Гайаны Каролин Родригес-Биркетт. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, не первый претендент на пост главы ООН, который посещает Москву для представления своей программы и проведения консультаций с российской стороной.

«Естественно, по итогам этой встречи, как всегда, поделимся своими оценками», – сказала Захарова.

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Политика / Международные отношения

7 апреля сообщалось, что Лавров провел переговоры с еще одним кандидатом на пост генсека ООН – Ребеккой Гринспан. Тогда глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул важность соблюдения Устава ООН, проведения беспристрастной политики в интересах всех государств-членов организации и ее адаптации к условиям многополярного мира.

8 июня министр также встретился с бывшим президентом Чили Мишель Бачелет, которая участвует в кампании по выборам нового генерального секретаря ООН. На ней он заявил о необходимости того, чтобы генеральный секретарь ООН был нейтральным, независимым и преданным Уставу Организации во всей его полноте.

Срок полномочий действующего генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша истекает 31 декабря.

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