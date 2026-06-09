Небензя допустил расширение списка кандидатов на пост генсекретаря ООН

Сейчас есть пять официальных кандидатов на пост генсека ООН: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, экс-президент Чили и бывший Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, экс-вице-президент Коста-Рики, генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен, бывший президент Сенегала Маки Салл и экс-председатель Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса. По мнению Небензи, список не исчерпывающий.