Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,579-1,19%VEON-RX58,2+0,34%APTK5,76-2,83%IMOEX2 514,73-0,12%RTSI1 081,28-0,12%RGBI118,35-0,24%RGBITR781,59-0,21%
Главная / Политика /

Небензя допустил расширение списка кандидатов на пост генсекретаря ООН

Ведомости

Постпред России при ООН Василий Небензя допустил расширение списка кандидатов на пост генерального секретаря организации. Он сообщил об этом в интервью ИС «Вести».

Сейчас есть пять официальных кандидатов на пост генсека ООН: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, экс-президент Чили и бывший Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, экс-вице-президент Коста-Рики, генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен, бывший президент Сенегала Маки Салл и экс-председатель Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса. По мнению Небензи, список не исчерпывающий.

«Я думаю, что на каком-то этапе появятся новые люди, они пока еще сидят там где-то в засадном полку, в кустах и ждут развития событий», – отметил он.

Кто хочет стать генсеком ООН

Политика / Международные новости

Постпред России добавил, что речь не о выборе наиболее интеллектуально подготовленного человека. Выбираться будет человек, который должен соответствовать положениям 100-й статьи Устава ООН о роли высшего должностного лица – независимость, беспристрастность. Он также должен соответствовать политическим предпочтениям государств-членов – прежде всего, пятерки постоянных членов.

Голосования стартуют 24 июля и завершатся, когда один кандидат получит девять голосов, включая пять голосов всех постоянных членов Совбеза. Полномочия действующего генсека ООН Антониу Гутерриша заканчиваются в конце 2026 г.

21 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопрос «Ведомостей», что Москва придерживается последовательной позиции насчет выборов нового генсекретаря ООН. Кремль знает многих потенциальных кандидатов и знает «с очень хорошей стороны господина [гендиректора МАГАТЭ Рафаэля] Гросси». Песков уточнил, что все будут вести «весьма и весьма сложные консультации» и Россия намерена участвовать в них.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её