Небензя допустил расширение списка кандидатов на пост генсекретаря ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя допустил расширение списка кандидатов на пост генерального секретаря организации. Он сообщил об этом в интервью ИС «Вести».
Сейчас есть пять официальных кандидатов на пост генсека ООН: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, экс-президент Чили и бывший Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, экс-вице-президент Коста-Рики, генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен, бывший президент Сенегала Маки Салл и экс-председатель Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса. По мнению Небензи, список не исчерпывающий.
«Я думаю, что на каком-то этапе появятся новые люди, они пока еще сидят там где-то в засадном полку, в кустах и ждут развития событий», – отметил он.
Постпред России добавил, что речь не о выборе наиболее интеллектуально подготовленного человека. Выбираться будет человек, который должен соответствовать положениям 100-й статьи Устава ООН о роли высшего должностного лица – независимость, беспристрастность. Он также должен соответствовать политическим предпочтениям государств-членов – прежде всего, пятерки постоянных членов.
Голосования стартуют 24 июля и завершатся, когда один кандидат получит девять голосов, включая пять голосов всех постоянных членов Совбеза. Полномочия действующего генсека ООН Антониу Гутерриша заканчиваются в конце 2026 г.
21 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопрос «Ведомостей», что Москва придерживается последовательной позиции насчет выборов нового генсекретаря ООН. Кремль знает многих потенциальных кандидатов и знает «с очень хорошей стороны господина [гендиректора МАГАТЭ Рафаэля] Гросси». Песков уточнил, что все будут вести «весьма и весьма сложные консультации» и Россия намерена участвовать в них.