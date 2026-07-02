Силы ПВО сбили более 10 беспилотников на подлете к Москве

За несколько минут до этого он сообщил о двух других сбитых беспилотниках. Шесть БПЛА были сбиты на подлете к Москве утром 1 июля, еще три – днем. Таким образом общее количество уничтоженных уераинских дронов, направляашихся к столице, достигло 11.