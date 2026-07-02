Силы ПВО сбили более 10 беспилотников на подлете к Москве
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – говорится в сообщении.
За несколько минут до этого он сообщил о двух других сбитых беспилотниках. Шесть БПЛА были сбиты на подлете к Москве утром 1 июля, еще три – днем. Таким образом общее количество уничтоженных уераинских дронов, направляашихся к столице, достигло 11.
Ночью 30 июня Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке украинских БПЛА. В Подмосковье отразили нападение 60 беспилотников в различных городских округах. С вечера 29 июня силы ПВО сбили 61 беспилотник ВСУ, летевший в направлении Москвы.