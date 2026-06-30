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В четырех московских аэропортах ввели временные ограничения

Ведомости

В аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ночью 30 июня Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке украинских БПЛА. В Подмосковье отразили нападение 60 БПЛА в различных городских округах. В Егорьевске после падения беспилотника загорелся частный дом, погиб шестимесячный ребенок.

С вечера 29 июня силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 61 беспилотник ВСУ, летевший в направлении Москвы, передавал мэр столицы Сергей Собянин.

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