В четырех московских аэропортах ввели временные ограничения
В аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ночью 30 июня Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке украинских БПЛА. В Подмосковье отразили нападение 60 БПЛА в различных городских округах. В Егорьевске после падения беспилотника загорелся частный дом, погиб шестимесячный ребенок.
С вечера 29 июня силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 61 беспилотник ВСУ, летевший в направлении Москвы, передавал мэр столицы Сергей Собянин.