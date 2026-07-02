Армия России атаковала военные предприятия и объекты ТЭК в Киеве
Вооруженные силы (ВС) России поразили предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области. Удары были нанесены в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру в России, сообщило Минобороны РФ.
Была также атакована инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. При массированном ударе применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударные беспилотники.
По данным российского оборонного ведомства, силы ПВО сбили 133 беспилотника ВСУ над российскими регионами с 08:00 до 20:00 мск. БПЛА были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Ставропольского и Краснодарского краев, республик Башкортостан и Калмыкия и над акваторией Азовского моря.