Средства ПВО сбили 133 украинских БПЛА за 12 часов

По данным ведомства, украинские БПЛА были ликвидированы в период с 08.00 до 20.00 мск над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Ставропольского и Краснодарского краев, республик Башкортостан и Калмыкия и над акваторией Азовского моря.