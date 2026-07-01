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Средства ПВО сбили 133 украинских БПЛА за 12 часов

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 133 беспилотника ВСУ над российскими регионами за 12 часов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, украинские БПЛА были ликвидированы в период с 08.00 до 20.00 мск над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Ставропольского и Краснодарского краев, республик Башкортостан и Калмыкия и над акваторией Азовского моря.

В Калужской области системы ПВО уничтожили 17 украинских дронов. Атаки были отражены в Боровском, Думиничском, Жиздринском, Перемышльском, Тарусском, Ульяновском, Хвастовичском муниципальных округах, а также на окраине Калуги.

Средства ПВО также сбили шесть украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы.

В ночь на 1 июля дежурные средства ПВО уничтожили 179 украинских беспилотников самолетного типа над 17 российскими регионами, а также над акваториями двух морей.

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