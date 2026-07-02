Украинские дроны упали в Лужском районе Ленобласти
При ночной атаке падение обломков украинских БПЛА зафиксировано в Лужском районе Ленинградской области, жертв нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«В результате ночной атаки БПЛА в Ленинградской области жертв и разрушений нет», – написал он.
Дрозденко сообщил, что обломки беспилотника обнаружены в районе поселка Оредеж Лужского района.
Ночью 2 июля средства противовоздушной обороны сбили 327 украинских беспилотников над 19 российскими регионами. Воздушные цели были поражены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской областей и др.
При ударе по Нижегородской области погиб человек. С ночи 2 июля силы ПВО уничтожили в регионе 30 беспилотников.