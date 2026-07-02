Песков: милитаризация ЕС вынуждает Россию на дополнительные меры безопасности
По мере становления своей оборонной идентичности Евросоюз (ЕС) вступил на путь милитаризации, и посвящает себя теме конфронтации с Россией. Это усугубляет и без того накаленную напряженность на европейском континенте и вынуждает Москву планировать дополнительные меры по обеспечению собственной безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«А что касается дискуссий вокруг того, как ее обеспечивать, то вы знаете, что есть <...> весьма и весьма таких решительных мер, есть сторонники более сдержанных мер, но не должно вызывать сомнений одно: надежная безопасность Российской Федерации и ее национальных интересов будет гарантирована в любом случае», – заявил представитель Кремля.