Песков: милитаризация ЕС вынуждает Россию на дополнительные меры безопасности

«А что касается дискуссий вокруг того, как ее обеспечивать, то вы знаете, что есть <...> весьма и весьма таких решительных мер, есть сторонники более сдержанных мер, но не должно вызывать сомнений одно: надежная безопасность Российской Федерации и ее национальных интересов будет гарантирована в любом случае», – заявил представитель Кремля.