Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,404-0,74%CHMK3 110+0,16%VEON-RX49-1,61%IMOEX2 318,11+1,42%RTSI947,63+1,42%RGBI113,78+0,63%RGBITR756,84+0,72%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Захарова: Россия примет меры на снятие запрета на ядерное оружие в Финляндии

Ведомости

Россия примет политические и военно-технические меры в ответ на решение Финляндии снять запрет на размещение ядерного оружия на своей территории. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, решение финских властей создает реальные угрозы национальной безопасности России. Она отметила, что меры будут приняты «своевременно и эффективно».

26 июня президент Финляндии Александр Стубб одобрил поправки в закон об атомной энергии, которые отменяют запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны. Документ вступит в силу с 1 июля.

24 июня зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные страны своими действиями поддерживают высокий уровень международной напряженности, однако не заинтересованы в глобальном ядерном конфликте. По его словам, на Западе нет целенаправленной стратегии, направленной на провоцирование применения ядерного оружия. При этом зампред Совбеза считает, что западные политики пытаются сохранить напряженность и добиться поражения России, «капитуляции по целому ряду направлений».

В этот же день пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал ядерное сдерживание единственным фактором, предохраняющим мир от глобальной войны.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь