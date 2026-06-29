Захарова: Россия примет меры на снятие запрета на ядерное оружие в Финляндии
Россия примет политические и военно-технические меры в ответ на решение Финляндии снять запрет на размещение ядерного оружия на своей территории. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, решение финских властей создает реальные угрозы национальной безопасности России. Она отметила, что меры будут приняты «своевременно и эффективно».
26 июня президент Финляндии Александр Стубб одобрил поправки в закон об атомной энергии, которые отменяют запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны. Документ вступит в силу с 1 июля.
24 июня зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные страны своими действиями поддерживают высокий уровень международной напряженности, однако не заинтересованы в глобальном ядерном конфликте. По его словам, на Западе нет целенаправленной стратегии, направленной на провоцирование применения ядерного оружия. При этом зампред Совбеза считает, что западные политики пытаются сохранить напряженность и добиться поражения России, «капитуляции по целому ряду направлений».
В этот же день пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал ядерное сдерживание единственным фактором, предохраняющим мир от глобальной войны.