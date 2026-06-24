Медведев: Запад провоцирует напряженность, но не хочет ядерной катастрофы
Западные страны своими действиями поддерживают высокий уровень международной напряженности, однако не заинтересованы в глобальном ядерном конфликте. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ-2026).
По его словам, на Западе нет целенаправленной стратегии, направленной на провоцирование применения ядерного оружия. «Вы знаете те эпитеты, которые я употребляю к большинству европейских руководителей. Тем не менее они не хотят погибнуть в какой-то глобальной ядерной катастрофе», – сказал Медведев (цитата по «РИА Новости»).
При этом зампред Совбеза считает, что западные политики пытаются сохранить напряженность и добиться поражения России, «капитуляции по целому ряду направлений».
До этого на пленарном заседании ПМЮФ-2026 Медведев заявил, что западные страны последовательно предпринимали усилия по размыванию основ международного права и разрушению его системной целостности. Он также назвал западные санкции односторонними незаконными мерами. По словам Медведева, легитимные санкции в международной практике могут вводиться только в соответствии с Уставом ООН и установленными процедурами принятия решений.