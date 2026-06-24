Медведев: Запад провоцирует напряженность, но не хочет ядерной катастрофы

По его словам, на Западе нет целенаправленной стратегии, направленной на провоцирование применения ядерного оружия. «Вы знаете те эпитеты, которые я употребляю к большинству европейских руководителей. Тем не менее они не хотят погибнуть в какой-то глобальной ядерной катастрофе», – сказал Медведев (цитата по «РИА Новости»).