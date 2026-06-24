Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RAGR82,78-6,29%CNY Бирж.10,97+0,27%IMOEX2 243,47-3,96%RTSI945,17-4,16%RGBI115,03-0,72%RGBITR763,74-0,67%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Медведев назвал западные санкции односторонними незаконными мерами

Ведомости

Западные ограничительные меры, которые принято называть санкциями, с точки зрения международного права таковыми не являются. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает «РИА Новости».

«Это односторонние или многосторонние ограничительные действия, если речь идет о коллективных образованиях Евросоюза и присоединившихся стран, которые незаконно применяются в отношении третьих лиц», – сказал он. По словам Медведева, Россия никогда не признавала эти санкции и будет противодействовать им.

Он также отметил, что в международной практике легитимные санкции могут вводиться только в рамках устава ООН и установленной процедуры принятия решений. По его словам, Россия признает именно такие меры и следует им даже в сложных ситуациях.

Что может войти в 21-ый пакет санкций ЕС против России

Политика / Международные отношения

15 июня Совет Европейского союза объявил о расширении ограничительных мер в отношении России. В новый санкционный пакет включены более 80 физических лиц и организаций, в том числе представители и структуры из государств, которые поддерживают сотрудничество с Россией. Среди новых представителей санкционного списка оказались компания «Лукойл – Западная Сибирь», «Газпромнефть шиппинг», головная структура российской компании NtechLab, а также Президентский фонд культурных инициатив.

Ограничительные меры введены в отношении генерального прокурора РФ Александра Гуцана, адвоката и бывшего уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова, митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Кроме того, под санкции попали исполнительный директор госкорпорации «Ростех» и один из индустриальных директоров корпорации.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас также предложила поименно включить всех участников специальной военной операции на Украине в черный список ЕС. Это необходимо, чтобы запретить им въезд на территорию сообщества. По ее словам, европейские структуры располагают разведывательной информацией о лицах, участвовавших в боевых действиях.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её