Медведев назвал западные санкции односторонними незаконными мерами
Западные ограничительные меры, которые принято называть санкциями, с точки зрения международного права таковыми не являются. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает «РИА Новости».
«Это односторонние или многосторонние ограничительные действия, если речь идет о коллективных образованиях Евросоюза и присоединившихся стран, которые незаконно применяются в отношении третьих лиц», – сказал он. По словам Медведева, Россия никогда не признавала эти санкции и будет противодействовать им.
Он также отметил, что в международной практике легитимные санкции могут вводиться только в рамках устава ООН и установленной процедуры принятия решений. По его словам, Россия признает именно такие меры и следует им даже в сложных ситуациях.
15 июня Совет Европейского союза объявил о расширении ограничительных мер в отношении России. В новый санкционный пакет включены более 80 физических лиц и организаций, в том числе представители и структуры из государств, которые поддерживают сотрудничество с Россией. Среди новых представителей санкционного списка оказались компания «Лукойл – Западная Сибирь», «Газпромнефть шиппинг», головная структура российской компании NtechLab, а также Президентский фонд культурных инициатив.
Ограничительные меры введены в отношении генерального прокурора РФ Александра Гуцана, адвоката и бывшего уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова, митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Кроме того, под санкции попали исполнительный директор госкорпорации «Ростех» и один из индустриальных директоров корпорации.
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас также предложила поименно включить всех участников специальной военной операции на Украине в черный список ЕС. Это необходимо, чтобы запретить им въезд на территорию сообщества. По ее словам, европейские структуры располагают разведывательной информацией о лицах, участвовавших в боевых действиях.