Песков: легитимность Зеленского стоит под серьезным вопросом
Вопрос легитимности украинского лидера Владимира Зеленского остается спорным с правовой точки зрения. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле ознакомились с публикациями СМИ, в которых сообщалось, что выборы главы Украины могут состояться в сентябре. При этом, по его словам, каких-либо официальных заявлений киевских властей на этот счет пока не поступало.
«Не лишним будет вспомнить слова президента Путина о том, что легитимность Зеленского стоит под серьезным вопросом с точки зрения права», – сказал Песков.
1 июля «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщила, что бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил о готовности участвовать в президентских выборах, если они состоятся осенью 2026 г. По данным издания, Зеленский напрямую спросил Залужного, намерен ли он баллотироваться, на что тот ответил: «Да. Буду».
В марте исследование компании Socis показало, что Залужный занимает первое место по уровню доверия среди украинских политиков и общественных деятелей с показателем 61,6%. На втором месте находится Кирилл Буданов, которому доверяют 60,3% опрошенных. Уровень доверия к Зеленскому тогда составил 46,3%.