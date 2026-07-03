«Домодедово» принимает и отправляет рейсы по согласованию
В московском аэропорту «Домодедово» действуют временные ограничения на использование воздушного пространства, сообщили в Росавиации.
Авиагавань поэтому принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Такая же мера принята во «Внуково» для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в ведомстве.
О статусе рейса и изменениях в расписании пассажиры могут узнать на онлайн-табло аэропортов.
Число сбитых на подлете к Москве украинских БПЛА к утру увеличилось до шести. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. На месте падения обломков находятся экстренные службы.