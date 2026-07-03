Боевики захватили город в ЦАР, погибли 28 человек

2 июля официальный представитель правительства Эварист Нгамана заявлял, что нападавшие отступили, и город полностью находится под контролем правительственных сил. Но, по словам местных жителей, повстанцы находятся в городе. Ам-Дафок также сталкивается с серьезным гуманитарным кризисом и кризисом в области здравоохранения. По данным радио, административные здания, жилые дома и медучреждения систематически подвергались разграблению, что делало доступ к медицинской помощи практически невозможным. Из-за отсутствия медпомощи двое детей погибли на территории самой базы МИНУСКА.