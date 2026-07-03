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Автобус упал в овраг в Пакистане, погибли 24 человека

Ведомости

В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва не менее 24 человек погибли из-за падения автобуса в овраг в районе Дхана Сар, передает телеканал Samaa TV.

По данным районной администрации, автобус сорвался в ущелье в горной местности недалеко от границы провинций Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва. На данный момент известно о 24 погибших. По меньшей мере восемь пострадавших уже доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь.

К месту происшествия были направлены спасательные подразделения, машины скорой помощи и сотрудники районной администрации. Работы осложняются сложным горным рельефом, однако спасатели продолжают эвакуировать пострадавших, извлекать людей из ущелья и оказывать им экстренную помощь.

25 мая не менее 16 человек стали жертвами крупного ДТП на северо-западе Пакистана, еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Авария произошла на скоростной автомагистрали в округе Сваби, расположенном в провинции Хайбер-Пахтунхва. Микроавтобус врезался в пассажирский автобус, который находился на обочине дороги.

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