Автобус упал в овраг в Пакистане, погибли 24 человека

По данным районной администрации, автобус сорвался в ущелье в горной местности недалеко от границы провинций Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва. На данный момент известно о 24 погибших. По меньшей мере восемь пострадавших уже доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь.