Гросси: обогащенный уран все еще остается на ядерных объектах Ирана
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) исходит из того, что запасы обогащенного урана, вероятнее всего, по-прежнему находятся на ядерных объектах Ирана. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Имеющиеся данные позволяют ему предполагать, что значительных перемещений ядерного материала не происходило. Гросси считает, что для подтверждения необходимо вернуться на место и провести инспекцию.
Он пояснил, что оценки МАГАТЭ основаны на результатах последней штатной инспекции, проводившейся до так называемой 12-дневной войны прошлым летом. После этого специалисты наблюдали за объектами с использованием спутниковых снимков и других дистанционных средств контроля.
Гросси отметил, что каких-либо существенных перемещений ядерного материала зафиксировано не было, однако сами объекты получили серьезные повреждения, а доступ к части из них оказался невозможен.
13 июня 2025 г. произошло обострение конфликта Ирана и Израиля. Тогда израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и нейтрализовала ряд высокопоставленных военных. В ответ Тегеран стал обстреливать Тель-Авив ракетами и дронами. 22 июня к конфликту присоединились США. Американские военные ударили по трем основным ядерным объектам Исламской Республики Иран – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Утром 24 июня стороны объявили о прекращении огня.
28 июня 2025 г. Иран запретил доступ Гросси к своим ядерным объектам, также агентству не разрешается устанавливать камеры наблюдения на таких объектах. Вице-спикер парламента Ирана Хамид-Реза Хаджи Бабаи объяснил это решение обнаружением конфиденциальных данных об иранских объектах в документах, которые были получены от израильской стороны.