Гросси: обогащенный уран все еще остается на ядерных объектах Ирана

13 июня 2025 г. произошло обострение конфликта Ирана и Израиля. Тогда израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и нейтрализовала ряд высокопоставленных военных. В ответ Тегеран стал обстреливать Тель-Авив ракетами и дронами. 22 июня к конфликту присоединились США. Американские военные ударили по трем основным ядерным объектам Исламской Республики Иран – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Утром 24 июня стороны объявили о прекращении огня.