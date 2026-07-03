Bloomberg узнал о разногласиях в НАТО по расширению трубопроводов на восток
Страны НАТО не могут согласовать совместное заявление к июльскому саммиту в Турции из-за разногласий по расширению собственных трубопроводов на восток. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
С инициативой финансировать расширения трубопроводов НАТО, созданных в период холодной войны, выступила Варшава. Идею поддержали еще несколько восточноевропейских стран, следует из материала.
Кроме того, есть разногласия и по поставкам помощи Украине. В проекте заявления говорилось о том, что союзники предоставят Украине 70 млрд евро в 2026 и 2027 гг. Италия предлагает убрать из прошлого заявления упоминание 2027 г., поскольку это может помешать диалогу о мире.
17 апреля министр энергетики Польши Милош Мотыка предложил разместить трубопроводы военного назначения времен холодной войны в Восточной Европе. Речь идет о поставках ресурсов – трубопроводы смогут обеспечивать доступ к авиационному топливу на случай войны с Россией. Трубопроводная система, в случае реализации, охватит 12 стран и будет заканчиваться в Западной Германии.