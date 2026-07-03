Bloomberg узнал о разногласиях в НАТО по расширению трубопроводов на восток

Кроме того, есть разногласия и по поставкам помощи Украине. В проекте заявления говорилось о том, что союзники предоставят Украине 70 млрд евро в 2026 и 2027 гг. Италия предлагает убрать из прошлого заявления упоминание 2027 г., поскольку это может помешать диалогу о мире.