В Мюнхене отключают фонтаны ради экономии воды во время рекордной жары

Кроме того, еще 56 фонтанов Мюнхена будут работать 10 часов в сутки вместо 14 часов, как это происходило ранее. Власти также приняли решение сократить или прекратить полив городских зеленых зон и уменьшить объемы использования воды на спортплощадках и в школьных бассейнах.