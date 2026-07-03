В Мюнхене отключают фонтаны ради экономии воды во время рекордной жары
В Мюнхене принимают экстренные меры по экономии воды из-за рекордной жары. В частности, 10 из 150 декоративных фонтанов с самым высоким расходом воды будут временно отключены, сообщила газета Bild.
«У нас исключительная ситуация, которой не было с начала 1970-х гг. Потребность в воде, значительно возросшая из-за продолжительной жары, доводит систему снабжения коммунальных предприятий Мюнхена до предела. Поэтому мы, как город, незамедлительно примем меры по экономии воды», – заявил мэр Мюнхена Доминик Краузе.
Кроме того, еще 56 фонтанов Мюнхена будут работать 10 часов в сутки вместо 14 часов, как это происходило ранее. Власти также приняли решение сократить или прекратить полив городских зеленых зон и уменьшить объемы использования воды на спортплощадках и в школьных бассейнах.
Европа столкнулась с рекордной аномальной жарой: столбики термометров обновляют максимумы, экстренные службы переведены на усиленный режим работы. Как писал Euronews, наиболее тяжелая ситуация во Франции, где в нескольких городах температура днем превышает 40 градусов по Цельсию.