«Справедливая Россия» поделила Москву на два региональных списка
«Справедливая Россия» поделила Москву на два региональных списка, их возглавят Михаил Делягин и Сергей Кабышев. Об этом стало известно на съезде партии.
О подобном сценарии ранее сообщали источники «Ведомостей».
В региональные списки по Москве также вошли депутат Мосгордумы Елена Ямщикова и участник спецоперации, зампредседателя «Справедливой России» Руслан Татаринов.
Племянница председателя СР Сергея Миронова, председатель петербургского отделения партии Надежда Тихонова, возглавила региональную группу, в которую вошли Санкт-Петербург, Ленинградская и Калининградская области.
Политолог Сергей Михеев возглавил региональную группу, в которую вошли Белгородская, Брянская, Курская, Липецкая и Калужская области.