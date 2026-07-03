Источники «Ведомостей» рассказали, каким будет список «Справедливой России»В первую четверку на выборах в Госдуму могут войти Миронов, Бабаков, Ким и участник спецоперации
На съезде 4 июля «Справедливая Россия» (СР) утвердит программу партии и списки кандидатов на выборы в Госдуму. Общефедеральная часть списка будет состоять из четырех человек: это председатель СР Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, телеведущая и первый зампред комитета ГД по информационным технологиям Марина Ким (получила мандат в 2023 г. после досрочного прекращения полномочий Вадима Белоусова за прогулы) и участник спецоперации, командир полка моторизованной пехоты Минобороны Олег Чернышев.
Такой список кандидатов обсуждался на заседании президиума центрального совета накануне съезда, сообщили «Ведомостям» три источника, близких к партии. Ким и Бабаков не ответили на звонки «Ведомостей». «Ведомости» направили запрос в пресс-службу СР.
Чернышева Миронов 3 июля поздравил с днем рождения на сайте партии. «Вы кадровый офицер, обладающий высочайшими профессиональными навыками, отточенными многолетней боевой практикой, и крепким моральным духом. Важно и то, что вы прекрасно осознаете причины специальной военной операции: на кону стоят мир, суверенитет страны, добрая память о наших отцах и дедах, отдавших жизни за Отчизну», – сообщил он.
Этот вариант федеральной части списка можно назвать «рабочим», соответствующим ожиданиям и запросам самой партии и базовой части ее избирателей: два лидера СР, женщина и участник спецоперации, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Каких-то дополнительных электоральных преимуществ такая структура не подразумевает, но создает основу для решения задач, стоящих перед партией. С одной стороны, подход достаточно консервативный, с другой – для кампании военного времени он вполне оправдан», – сказал он «Ведомостям».
Москву справороссы могут поделить на два региональных списка, как это сделали в КПРФ: один из них возглавит заместитель председателя думского комитета по экономической политике Михаил Делягин, а другую – председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев. Делягин сказал «Ведомостям», что у него есть планы баллотироваться на выборах вновь, но «все решает партия».
Региональную группу, объединяющую Красноярский край, Кемеровскую, Томскую области и Ямало-Ненецкий автономный округ, как и в 2021 г., может возглавить первый заместитель председателя комитета ГД по развитию гражданского общества Николай Новичков, говорит один из собеседников «Ведомостей». Он рассматривается в качестве кандидата на пост главы этого комитета после того, как Яна Лантратова стала уполномоченным по правам человека, сообщали «Ведомости» 15 мая со ссылкой на источники.
Избранный в Госдуму в 2021 г. по списку от Ярославской, Владимирской и Ивановской областей народный артист РФ Николай Бурляев, скорее всего, в девятый созыв выдвинут не будет, говорит один из собеседников «Ведомостей». «В партии считают, что последние пять лет Бурляев больше занимался творчеством, чем работой с избирателями», – отметил он.
«Справедливая Россия» традиционно была партией тихого, патриотичного протеста, «интеллигента с фигой в кармане» – где-то между КПРФ и «Яблоком» с «Родиной», вспоминает политконсультант Олег Бондаренко. «Сейчас я не вижу от партии практически никого, за редким исключением, кто бы мог работать с этой протестной аудиторией», – полагает эксперт. Сейчас партия делает ставку на инерцию и демонстрацию наличия радикального сегмента воинственных избирателей, отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Пятерка пять лет назад
В 2021 г. в головной части списка партии изначально было пять человек: Миронов, сопредседатели СР Захар Прилепин и Геннадий Семигин, кинорежиссер Владимир Меньшов и Бабаков, который был на тот момент сенатором от Тамбовской области. Список был утвержден 26 июня 2021 г., но 8 июля Меньшов скончался.
СР в 2021 году
В «Справедливой России» тогда сказали, что для партии «это потеря не просто выдающегося человека, но и верного и надежного соратника, который был с самого начала формирования объединенной партии "Справедливая Россия – За Правду”. На замену ему справороссы не стали никого выдвигать, и в результате партию повели четыре кандидата. Сейчас в СР уже нет института сопредседателей – он был упразднен на съезде в 2025 г. Взамен него были созданы должности заместителей главы партии: первым замом стал Бабаков, зампредами – руководитель аппарата фракции в Госдуме Руслан Татаринов и экс-сопредседатель партии Прилепин.
Перед этим Семигин сложил с себя полномочия сопредседателя. По инициативе фракции СР в Госдуме 11 июня он был освобожден от должности главы комитета по делам национальностей.
Татаринов пойдет в Госдуму по списку СР, говорит источник в партии.
Прилепин остается членом СР, хотя в 2026 г. активно обсуждалась возможность его перехода в непарламентскую «Родину». Например, о том, что писатель может пойти на думские выборы от этой партии, «Ведомости» писали 13 января. Тогда собеседники говорили, что такой союз позволил бы укрепить партию перед выборами и улучшить ее результат.
«Родинцы» и сами поддерживали интерес к этой теме. Например, на первом этапе съезда 18 апреля председатель «Родины», первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявлял, что хотел бы видеть Прилепина в партии. Тогда же он пояснил, что политик не смог присутствовать лично, так как находится в зоне проведения спецоперации. Миронов в интервью «Ведомостям» в мае говорил, что Прилепин до сих пор является членом СР. В съезде «Родины» писатель в итоге не участвовал.
В подготовке материала участвовал Александр Тихонов