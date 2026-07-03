Источники «Ведомостей» рассказали, каким будет список «Справедливой России»

В «Справедливой России» тогда сказали, что для партии «это потеря не просто выдающегося человека, но и верного и надежного соратника, который был с самого начала формирования объединенной партии "Справедливая Россия – За Правду”. На замену ему справороссы не стали никого выдвигать, и в результате партию повели четыре кандидата. Сейчас в СР уже нет института сопредседателей – он был упразднен на съезде в 2025 г. Взамен него были созданы должности заместителей главы партии: первым замом стал Бабаков, зампредами – руководитель аппарата фракции в Госдуме Руслан Татаринов и экс-сопредседатель партии Прилепин.