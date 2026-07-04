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Медведев: новая полоса безопасности на Украине затронет три региона

Ведомости

Новая полоса безопасности, о которой говорил президент России Владимир Путин, пройдет по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил в Max.

Медведев также заявил, что взятие Константиновки является очевидным успехом российских военных и важным этапом на пути к окончательному освобождению Донбасса и достижению целей специальной военной операции. ВС РФ установили контроль над населенным пунктом днем ранее.

3 июля Путин провел совещание в пункте объединенной группировки войск. Он заявил, что чем больше попыток ударов по российской гражданской инфраструктуре будет предпринимать противник, тем более масштабную зону безопасности российским военным придется создавать на сопредельной территории.

30 ноября 2025 г. президент в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск поручил группировке войск «Север» на вверенной ей территории создать зону безопасности вдоль границы с Украиной.

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