Медведев: новая полоса безопасности на Украине затронет три региона
Новая полоса безопасности, о которой говорил президент России Владимир Путин, пройдет по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил в Max.
Медведев также заявил, что взятие Константиновки является очевидным успехом российских военных и важным этапом на пути к окончательному освобождению Донбасса и достижению целей специальной военной операции. ВС РФ установили контроль над населенным пунктом днем ранее.
30 ноября 2025 г. президент в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск поручил группировке войск «Север» на вверенной ей территории создать зону безопасности вдоль границы с Украиной.