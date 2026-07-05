Российские силы ПВО за ночь уничтожили 71 украинский БПЛА над регионами РФ
Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник самолетного типа. Атака была отражена в период с 20:00 мск 4 июля до 7:00 мск 5 июля, сообщило Минобороны РФ.
Беспилотники ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской и Ростовской областей, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.
В ночь на 4 июля, российские средства ПВО перехватили 389 украинских беспилотников над 19 регионами страны, а также над Азовским и Черным морями. За неделю с 27 июня по 3 июля силы противовоздушной обороны сбили более 3800 БПЛА ВСУ.