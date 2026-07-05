Российские силы ПВО за ночь уничтожили 71 украинский БПЛА над регионами РФ

В ночь на 4 июля, российские средства ПВО перехватили 389 украинских беспилотников над 19 регионами страны, а также над Азовским и Черным морями. За неделю с 27 июня по 3 июля силы противовоздушной обороны сбили более 3800 БПЛА ВСУ.