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Российские силы ПВО за ночь уничтожили 71 украинский БПЛА над регионами РФ

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник самолетного типа. Атака была отражена в период с 20:00 мск 4 июля до 7:00 мск 5 июля, сообщило Минобороны РФ.

Беспилотники ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской и Ростовской областей, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

В ночь на 4 июля, российские средства ПВО перехватили 389 украинских беспилотников над 19 регионами страны, а также над Азовским и Черным морями. За неделю с 27 июня по 3 июля силы противовоздушной обороны сбили более 3800 БПЛА ВСУ.

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