Собянин: силы ПВО сбили 8 БПЛА на подлете к Москве
Восемь БПЛА сбили силы ПВО на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Собянин сообщил о пяти сбитых беспилотниках в 15:11 мск, в 15:20 – еще о трех. Общее число сбитых БПЛА 5 июля выросло до 10. Днем силы ПВО ликвидировали два дрона.
Как сообщает Росавиация, в аэропорту «Домодедово» ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
4 июля Собянин также сообщал об отражении атаки беспилотников на столицу: силы ПВО уничтожили 62 дрона.