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Главная / Политика /

Собянин: силы ПВО сбили 8 БПЛА на подлете к Москве

Ведомости

Восемь БПЛА сбили силы ПВО на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Собянин сообщил о пяти сбитых беспилотниках в 15:11 мск, в 15:20 – еще о трех. Общее число сбитых БПЛА 5 июля выросло до 10. Днем силы ПВО ликвидировали два дрона.

Как сообщает Росавиация, в аэропорту «Домодедово» ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

4 июля Собянин также сообщал об отражении атаки беспилотников на столицу: силы ПВО уничтожили 62 дрона. 

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