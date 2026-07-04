Собянин: к Москве летело более 200 беспилотников

Силы ПВО за сутки уничтожили 62 украинских беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По направлению к Московскому региону летело более 200 беспилотников. По словам Собянина, большую часть БПЛА нейтрализовали на дальних подступах.