Собянин: к Москве летело более 200 беспилотников
Силы ПВО за сутки уничтожили 62 украинских беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По направлению к Московскому региону летело более 200 беспилотников. По словам Собянина, большую часть БПЛА нейтрализовали на дальних подступах.
По данным Росавиации, аэропорты «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 389 украинских беспилотников над российскими регионами.