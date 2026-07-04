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Главная / Политика /

Собянин: к Москве летело более 200 беспилотников

Ведомости

Силы ПВО за сутки уничтожили 62 украинских беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По направлению к Московскому региону летело более 200 беспилотников. По словам Собянина, большую часть БПЛА нейтрализовали на дальних подступах.

По данным Росавиации, аэропорты «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 389 украинских беспилотников над российскими регионами.

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