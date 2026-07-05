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Мишустин встретился с губернатором Свердловской области в Екатеринбурге

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин в Екатеринбурге встретился с губернатором Свердловской области Денисом Паслером, передает «РИА Новости».

Рабочая поездка Мишустина в Свердловскую область проходит 5–6 июля. Глава кабмина примет участие в XVI международной промышленной выставке «Иннопром», а 6 июля выступит на ее пленарном заседании.

Мишустин также проведет двусторонние встречи с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным, премьер-министром – руководителем администрации президента Киргизии Адылбеком Касымалиевым и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В мероприятиях рабочей поездки в Свердловскую область примут участие первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, заместитель председателя правительства Алексей Оверчук, министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Как отметил Паслер, в форуме принимают участие делегации из 50 иностранных государств. Национальные павильоны на выставке представят Индонезия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Узбекистан, а региональные стенды откроют 24 субъекта Российской Федерации. Главная тема «Иннопрома» в этом году – «Индустрия 360: производство без границ». Почетным гостем мероприятия стала Индонезия – ее делегация насчитывает около 250 человек.

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