Мишустин встретился с губернатором Свердловской области в Екатеринбурге

Как отметил Паслер, в форуме принимают участие делегации из 50 иностранных государств. Национальные павильоны на выставке представят Индонезия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Узбекистан, а региональные стенды откроют 24 субъекта Российской Федерации. Главная тема «Иннопрома» в этом году – «Индустрия 360: производство без границ». Почетным гостем мероприятия стала Индонезия – ее делегация насчитывает около 250 человек.