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На свалке в Великобритании нашли секретные документы минобороны

Ведомости

Секретные документы министерства обороны Великобритании, содержащие имена и звания военнослужащих, сведения о хранении оружия и графиках смены караула, были обнаружены на муниципальной свалке в 4 км от крупнейшей военной базы британской армии – гарнизона Кэттерик в графстве Северный Йоркшир, сообщает The Sun.

Бумаги нашел случайный прохожий в мусорном баке центра переработки отходов Catterick Bridge. В документах, датированных 2018, 2021 и 2023 гг., содержались также сведения о нарушениях правил безопасности и протоколах реагирования на чрезвычайные ситуации, включая инциденты с кражей военного имущества, взломом периметра базы и ДТП. На базе Кэттерик размещены около 13 000 военных.

Королевская военная полиция проводит расследование. Теневой министр вооруженных сил Марк Франсуа заявил, что информация из документов могла быть «потенциально ценной для враждебных субъектов». Представитель британской армии сообщил, что, по предварительным данным, в документах не содержалось «секретной информации об оперативной обороне».

Бывший старший офицер разведки британской армии полковник Филипп Ингрэм назвал инцидент «серьезным нарушением безопасности», свидетельствующим о «недостатке контроля и надзора».

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