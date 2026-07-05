На свалке в Великобритании нашли секретные документы минобороны

Бумаги нашел случайный прохожий в мусорном баке центра переработки отходов Catterick Bridge. В документах, датированных 2018, 2021 и 2023 гг., содержались также сведения о нарушениях правил безопасности и протоколах реагирования на чрезвычайные ситуации, включая инциденты с кражей военного имущества, взломом периметра базы и ДТП. На базе Кэттерик размещены около 13 000 военных.