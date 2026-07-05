Трампы получили $10,7 млн лицензионного сбора за документальный фильм о Мелании

В отчете также перечислены выплаты по судебным спорам с участием Трампа, включая $16 млн от Disney/ABC, $16 млн от CBS, $24,5 млн от Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , $22 млн от YouTube и $8 млн от X/Twitter. Эти средства направлены в президентскую библиотеку Трампа и на другие проекты. Представитель Белого дома Анна Келли заявила, что ни у президента, ни у его семьи нет и никогда не было конфликта интересов.