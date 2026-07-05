Трампы получили $10,7 млн лицензионного сбора за документальный фильм о Мелании
Президент США Дональд Трамп задекларировал доход в размере $10,71 млн за документальный фильм Amazon MGM Studios «Мелания» как доход своей супруги, первой леди Мелании. Об этом говорится в обязательном финансовом отчете главы государства за 2025 г., пишет Variety.
Согласно декларации, Мелания Трамп также получила $521 161 за свои мемуары «Мелания» от издательства Skyhorse Publishing и $6 млн чистого дохода от NFT-коллекций, связанных с ней. Сам президент отчитался о совокупном доходе за 2025 г. как минимум в $2,2 млрд, что более чем вдвое превышает показатель предыдущего года ($622 млн). Ключевым источником стали криптовалютные проекты семьи, включая World Liberty Financial, принесшие порядка $1,4 млрд.
Покупка Amazon прав на фильм о первой леди за $40 млн и дополнительные $35 млн на маркетинг ранее вызвали критику со стороны демократов: сенатор Элизабет Уоррен назвала эту сделку «взяткой на глазах у всех». Однако основатель Amazon Джефф Безос и глава Prime Video Майк Хопкинс отвергли обвинения, заявив, что фильм стал успешным бизнес-решением: его кассовые сборы в мировом прокате составили около $16,6 млн, а на Prime Video лента показала «очень хорошие» результаты. Позднее в этом году Amazon планирует выпустить документальный сериал-компаньон к фильму.
В отчете также перечислены выплаты по судебным спорам с участием Трампа, включая $16 млн от Disney/ABC, $16 млн от CBS, $24,5 млн от Meta