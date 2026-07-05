Глава NASA допустил, что Китай может опередить США в лунной гонке

«Китай высадит своих тайконавтов на Луну. В этом нет сомнений. Вопрос в том, вернутся ли США [на Луну] раньше них и сможем ли мы сделать это иначе в этот раз», – сказал Айзекман. Глава NASA подчеркнул, что США «сейчас участвуют в космической гонке», а китайцы «двигаются с невероятной скоростью».