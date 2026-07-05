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Глава NASA допустил, что Китай может опередить США в лунной гонке

Ведомости

Китай может осуществить высадку человека на Луну раньше, чем на спутник Земли вернутся американские астронавты, заявил директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман в интервью телеканалу CBS.

«Китай высадит своих тайконавтов на Луну. В этом нет сомнений. Вопрос в том, вернутся ли США [на Луну] раньше них и сможем ли мы сделать это иначе в этот раз», – сказал Айзекман. Глава NASA подчеркнул, что США «сейчас участвуют в космической гонке», а китайцы «двигаются с невероятной скоростью».

При этом Айзекман выразил уверенность, что американцам удастся опередить КНР: «Построим ли мы базу, установим ли долгосрочное присутствие. Я думаю, что ответ – «да». В мае он заявлял, что NASA намерено к 2032 г. развернуть на Луне американскую обитаемую станцию.

27 февраля Айзекман заявлял, что высадка американских астронавтов на Луну может состояться в 2028 г. 27 марта 2026 г. президент SpaceX Гвинн Шотсвелл сообщила, что компания планирует высадить человека на Луну до 2030 г.

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