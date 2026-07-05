За 12 часов ПВО уничтожила 116 беспилотников над 10 регионами России
В течение дня, в период с 08:00 до 20:00 мск, средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России нейтрализовали 116 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ в Max.
Беспилотники сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Тульской, Курской, Воронежской, Калужской, Орловской, Тверской областей, Московского региона и Республики Крым.
5 июля глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в результате удара украинского дрона по гражданскому автомобилю погиб 57-летний мужчина. Другой дрон атаковал автомобиль на дороге Счастье – Луганск: 46-летний водитель получил ранения, ему оказали медицинскую помощь.
Об уничтожении украинских дронов, при помощи которых противник планировал атаковать Москву, в течение дня несколько раз сообщал мэр столицы Сергей Собянин.