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За 12 часов ПВО уничтожила 116 беспилотников над 10 регионами России

Ведомости

В течение дня, в период с 08:00 до 20:00 мск, средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России нейтрализовали 116 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ в Max.

Беспилотники сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Тульской, Курской, Воронежской, Калужской, Орловской, Тверской областей, Московского региона и Республики Крым.

5 июля глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в результате удара украинского дрона по гражданскому автомобилю погиб 57-летний мужчина. Другой дрон атаковал автомобиль на дороге Счастье – Луганск: 46-летний водитель получил ранения, ему оказали медицинскую помощь.

Об уничтожении украинских дронов, при помощи которых противник планировал атаковать Москву, в течение дня несколько раз сообщал мэр столицы Сергей Собянин.

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