За 12 часов ПВО уничтожила 116 беспилотников над 10 регионами России

В течение дня, в период с 08:00 до 20:00 мск, средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России нейтрализовали 116 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ в Max.