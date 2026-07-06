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Главная / Политика /

Дрозденко: над Ленобластью сбили 36 украинских беспилотников

Ведомости

Силы ПВО сбили над Ленинградской областью 36 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

По его словам, боевая работа продолжается.

Росавиация сообщила, что в петербургском аэропорту «Пулково» установлены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Целью украинских БПЛА стала также Москва – мэр Сергей Собянин сообщал, что с начала суток силы ПВО уничтожили 11 беспилотников, летевших в сторону столицы.

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