Дрозденко: над Ленобластью сбили 36 украинских беспилотников
Силы ПВО сбили над Ленинградской областью 36 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
По его словам, боевая работа продолжается.
Росавиация сообщила, что в петербургском аэропорту «Пулково» установлены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
Целью украинских БПЛА стала также Москва – мэр Сергей Собянин сообщал, что с начала суток силы ПВО уничтожили 11 беспилотников, летевших в сторону столицы.