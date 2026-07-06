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ВС РФ нанесли ответный удар по военным целям и объектам ТЭК в Киеве и области

Ведомости

Ночью армия России нанесла массированный удар по предприятиям военной промышленности и объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Киеве и Киевской области. Была также поражена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях, сообщает Минобороны РФ.

Удары были нанесены в ответ на украинские атаки на гражданскую инфраструктуру в России. Военные Вооруженных сил РФ использовали высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударные беспилотники.

Ранним утром 6 июля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом было уничтожено 36 украинских беспилотников. Целью украинских БПЛА стала также Москва – мэр Сергей Собянин информировал, что с начала суток силы ПВО сбили 11 беспилотников, летевших в сторону столицы.

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