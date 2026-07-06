ВС РФ нанесли ответный удар по военным целям и объектам ТЭК в Киеве и области

Ночью армия России нанесла массированный удар по предприятиям военной промышленности и объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Киеве и Киевской области. Была также поражена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях, сообщает Минобороны РФ.