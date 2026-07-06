Российские войска поразили производящее БПЛА предприятие «Киев-71»

В ведомстве также заявили, что ночью армия России нанесла массированный удар по предприятиям военной промышленности и объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Киеве и Киевской области. Была также поражена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Удары были нанесены в ответ на украинские атаки на гражданскую инфраструктуру в России. Военные Вооруженных сил РФ использовали высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударные беспилотники.