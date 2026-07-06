Российские войска поразили производящее БПЛА предприятие «Киев-71»
Вооруженные силы (ВС) РФ в ходе удара по Киеву поразили промышленное предприятие «Киев-71», специализирующееся на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в министерстве обороны России.
По данным Минобороны, «Киев-71» (объединение «Абрис ПТ») является одним из ключевых предприятий ВПК Украины, которое специализируется на БПЛА большой и средней дальности типа «Стрела», «Мара», «Сирко», «Авенжер», «Эльф-К», «Флайт Арроу», FPV-дронов «Шрайк-10», а также средств телеметрии, электронного и оптического оборудования,
В ведомстве также заявили, что ночью армия России нанесла массированный удар по предприятиям военной промышленности и объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Киеве и Киевской области. Была также поражена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Удары были нанесены в ответ на украинские атаки на гражданскую инфраструктуру в России. Военные Вооруженных сил РФ использовали высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударные беспилотники.
Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 519 беспилотников самолетного типа в небе над 22 российскими регионами и Азовским морем.