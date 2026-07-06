Замглавы МИД предупредил Латвию о последствиях участия в ударах по России

4 июля Галузин говорил, что Латвия и другие страны Прибалтики уже предоставляли воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших Россию. В конце июня литовский портал LRT сообщал, что разведка Литвы не располагает данными о подготовке Россией нападения на страны Прибалтики. Тогда ведомство при этом отмечало, что риск диверсий на территории республики, включая поджоги и другие действия против объектов критической инфраструктуры, остается высоким.