Замглавы МИД предупредил Латвию о последствиях участия в ударах по России
Латвию ожидают последствия, если страна примет решение участвовать в операциях Украины. Об этом заявил «РИА Новости» замглавы МИД Михаил Галузин.
«Если в Риге наивно полагают, что смогут без последствий для себя, под зонтиком НАТО, соучаствовать в антироссийских военных провокациях и террористических нападениях киевского режима на наших граждан, прикрываясь мнимой обороной, то они глубоко заблуждаются», – сказал дипломат.
По его словам, Москва продолжает фиксировать пункты принятия решений о провокациях против мирных жителей. Кроме того, российская сторона получает данные о пусках БПЛА по объектам на территории страны и о местах производства и финальной сборки дронов независимо от юрисдикции, заключил Галузин.
4 июля Галузин говорил, что Латвия и другие страны Прибалтики уже предоставляли воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших Россию. В конце июня литовский портал LRT сообщал, что разведка Литвы не располагает данными о подготовке Россией нападения на страны Прибалтики. Тогда ведомство при этом отмечало, что риск диверсий на территории республики, включая поджоги и другие действия против объектов критической инфраструктуры, остается высоким.