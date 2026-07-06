Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,431-0,51%CHKZ15 4000%KAZT272,2+0,29%IMOEX2 235,99-0,31%RTSI912,11-0,3%RGBI112,19+0,21%RGBITR748,23+0,31%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Замглавы МИД предупредил Латвию о последствиях участия в ударах по России

Ведомости

Латвию ожидают последствия, если страна примет решение участвовать в операциях Украины. Об этом заявил «РИА Новости» замглавы МИД Михаил Галузин.

«Если в Риге наивно полагают, что смогут без последствий для себя, под зонтиком НАТО, соучаствовать в антироссийских военных провокациях и террористических нападениях киевского режима на наших граждан, прикрываясь мнимой обороной, то они глубоко заблуждаются», – сказал дипломат.

По его словам, Москва продолжает фиксировать пункты принятия решений о провокациях против мирных жителей. Кроме того, российская сторона получает данные о пусках БПЛА по объектам на территории страны и о местах производства и финальной сборки дронов независимо от юрисдикции, заключил Галузин.

4 июля Галузин говорил, что Латвия и другие страны Прибалтики уже предоставляли воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших Россию. В конце июня литовский портал LRT сообщал, что разведка Литвы не располагает данными о подготовке Россией нападения на страны Прибалтики. Тогда ведомство при этом отмечало, что риск диверсий на территории республики, включая поджоги и другие действия против объектов критической инфраструктуры, остается высоким.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь