Лукашенко заявил о стремлении «партии войны» к затягиванию конфликта на Украине
Международная «партия войны» предпринимает все возможные усилия по затягиванию конфликта на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественной церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Его слова передает «БелТА».
«Партия войны» всеми силами стремится к затягиванию этого вооруженного противостояния, международная «партия войны», – сказал белорусский лидер.
По словам Лукашенко, страны Евросоюза (ЕС) лицемерно декларируют приверженность миру, но открыто берут курс на милитаризацию. Он напомнил, что государства тратят миллиарды на закупку ударно-наступательных вооружений.
5 июля министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия внесет самую большую индивидуальную долю в новый пакет военной поддержки Украины от стран НАТО. По его словам, Киев рассчитывает получить финансирование не только за счет кредитов Евросоюза, но и из нового специального фонда поддержки.
1 июля Reuters со ссылкой на письмо главы украинского минобороны Михаила Федорова европейским институтам писал, что Украина потребовала от Евросоюза 6,6 млрд евро, чтобы удовлетворить военные нужды страны. По мнению министра, направление средств позволит использовать так называемое «окно возможностей» на «поле боя». Этот период, считает Федоров, продлится еще шесть – девять месяцев.