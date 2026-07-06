Лукашенко заявил о стремлении «партии войны» к затягиванию конфликта на Украине

1 июля Reuters со ссылкой на письмо главы украинского минобороны Михаила Федорова европейским институтам писал, что Украина потребовала от Евросоюза 6,6 млрд евро, чтобы удовлетворить военные нужды страны. По мнению министра, направление средств позволит использовать так называемое «окно возможностей» на «поле боя». Этот период, считает Федоров, продлится еще шесть – девять месяцев.