Milliyet: Эрдоган и Трамп обсудят возобновление переговоров РФ и Украины

3 июля замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что требование министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги к России «сесть за стол переговоров» абсурдно. Он напомнил о сложившемся в Киеве парадоксе. «До сих пор остается в силе утвержденное Владимиром Зеленским еще в октябре 2022 г. решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о запрете любых переговоров с руководством России», – сказал дипломат.