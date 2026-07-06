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Milliyet: Эрдоган и Трамп обсудят возобновление переговоров РФ и Украины

Ведомости

Возобновление переговоров между Россией и Украиной на турецкой площадке войдет в повестку предстоящих переговоров президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа на полях саммита НАТО. Об этом сообщила газета Milliyet.

«Будут рассмотрены вопросы сотрудничества в восстановлении Сирии и полной деэскалации терроризма в регионе, возобновления мирных переговоров <...> [по конфликту на Украине], реконструкции сектора Газа и предотвращения нарушений перемирия Израилем», – говорится в материале.

Кроме того, стороны обсудят сотрудничество Турции и США в сфере обороны, шаги по достижению объема торговли в $100 млрд и новые соглашения в сфере энергетики.

3 июля замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что требование министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги к России «сесть за стол переговоров» абсурдно. Он напомнил о сложившемся в Киеве парадоксе. «До сих пор остается в силе утвержденное Владимиром Зеленским еще в октябре 2022 г. решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о запрете любых переговоров с руководством России», – сказал дипломат.

Галузин подчеркнул, что прямые контакты между Россией и Украиной шли в 2025 г. в Стамбуле, и Сибига в конце прошлого года объявил об одностороннем выходе Киева из этого процесса.

1 июля опрос американской компании Gallup показал, что 66% жителей Украины выступают за начало переговоров по урегулированию конфликта с Россией как можно скорее.

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