Галузин назвал абсурдными слова Сибиги о переговорах с Россией

Российский дипломат напомнил о сложившемся на Украине парадоксе. «До сих пор остается в силе утвержденное Владимиром Зеленским еще в октябре 2022 г. решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о запрете любых переговоров с руководством России», – сказал Галузин.