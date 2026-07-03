Галузин назвал абсурдными слова Сибиги о переговорах с Россией
Требование главы МИД Украины Андрея Сибиги к России «сесть за стол переговоров» абсурдно, считает замглавы МИД России Михаил Галузин.
В конце июня министр иностранных дел Украины выразил мнение, что «духа Анкориджа» уже нет, и потребовал от Москвы начать переговоры напрямую с Киевом.
«Но мы оттуда [из переговоров] и не выходили, вышла украинская сторона, причем не единожды», – заявил Галузин (цитата по «РИА Новости»).
Российский дипломат напомнил о сложившемся на Украине парадоксе. «До сих пор остается в силе утвержденное Владимиром Зеленским еще в октябре 2022 г. решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о запрете любых переговоров с руководством России», – сказал Галузин.
Замминистра подчеркнул, что прямые контакты между Россией и Украиной шли в 2025 г. в Стамбуле, и Сибига в конце прошлого года объявил об одностороннем выходе Киева из этого процесса.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявления Сибиги указала на то, что Россия не приемлет шантаж и ультиматумы. Она заявила, что Москва готова вести переговоры «с конструктивно настроенной стороной».